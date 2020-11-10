Korona ve grip nasıl ayırt edilir? Korona ve gribi nasıl ayırt ederiz? Koronavirüs ve grip belirtileri nelerdir?

Dünya ve ülkemizde koronavirüs salgını sürerken kış aylarına girdiğimiz günlerde vatandaşların aklında çok sayıda soru bulunuyor. Koronavirüs salgının belirtilerinin, grip salgını belirtileri ile benzerlik göstermesi vatandaşlarda korkuya neden oluyor. Bu durum hastalıklarla mücadele açısından birçok zorlu ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda çok sayıda vatandaş, Korona ve grip nasıl ayırt edilir? Koronavirüs ve grip belirtileri nelerdir? Korona ve gribi nasıl ayırt ederiz? İşte detaylar...

KORONA VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR? KORONA VE GRİBİ NASIL AYIR EDERİZ?

Koronavirüs ve grip salgını yapısal olarak farklı olmakla birlikte belirtiler itibariyle birbirlerine benzemektedirler. Koronavirüs ve grip salgınında boğaz ağrısı, ateş ,öksürük ,halsizlik ,kas ağrısı belirtileri en sık görülen belirtiler arasında yer almaktadır. Grip hastalığında en çok görülen burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler koronavirüs salgınında sık görülmese de burun akıntısı ile gelen Covid-19 testi yaptıran kişilerde koronavirüse rastlanmaktadır.

Bu mevsimlerde boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kas ağrısı gibi belirtiler gösteren kişilerin kesinlikle "Grip oldum" diyerek olayı hafife almamaları gerekiyor. Ayrıca kendilerini şüpheli Kovid-19 hastası olarak görüp etraftan kendilerini izole etmeleri ve Kovid-19 polikliniğinin yapıldığı sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Hastaların her şartta maske, mesafe ,temizlik kuralına riayet etmesi çok önemlidir. Aksi durumda her iki hastalıkta da taşıyıcı konumunda olup risk grubuna giren yaşlı, kronik hastalığı olan insanlar için üzücü tablolara sebebiyet verme durumu ortaya çıkabilmektedir.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS VE GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs salgının belirtileri şunlardır:

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir.

En çok karşılaşılan belirtiler ise şunlardır:

- Ateş

-Öksürük

- Nefes darlığı

Şiddetli olgularda ise

- Zatürre,

- Ağır solunum yetmezliği,

- Böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar.Cocuk ates 1 c9088

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir;

-Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri)

-Titreme

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Burun akıntısı ve tıkanıklığı

-Baş ağrısı

- Kas ve eklem ağrıları

-Şiddetli halsizlik

-İshal, nadiren kusma