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Korona virüs sürecinde kolonya üretimi yüzde 600 arttı

Korona virüs salgını nedeni ile tüketimi büyük aranda artan kolonyanın üretimi yüzde 600'ler civarında. bir dönem yok satan kolonyanın artan talebi karşılamak adına Düzce'de bulunan kolonya fabrikası 24 saat üretim yapıyor.

Korona virüs sürecinde kolonya üretimi yüzde 600 arttı

Korona virüs salgını nedeni ile üretimi yüzde 600'ler civarında artan kolonyada talebi karşılamak adına Düzce'de bulunan kolonya fabrikası 24 saat üretim yapıyor.

Korona virüs salgınının ardından vatandaşların kolonya tüketimi arttı. Salgının ilk dönemlerinde oldukça rağbet gören ve bir dönem yok satan kolonyaya duyulan talep, salgında vaka sayılarının artması sonrasında yeniden yükseldi. Sürecin ardından Düzce'de bulunan kolonya fabrikası ise talebi karşılayabilmek için üretimini arttırdı. Gece gündüz üretime başlayan firma, Türkiye'nin dört bir yanına milyonlarca şişe kolonya göndererek, üretim hızını yüzde 600'lere kadar çıkarttı.

Korona virüs sürecinde kolonya üretimi yüzde 600 arttı​​​​​​​

Salgın sonrasında 24 saat çalışmaya başladıklarını işçi sayısını 2 katına çıkarttıklarını belirten fabrika müdürü Nurettin Yılmaz, "Kolonya satışları aynı hızla devam ediyor. Zaten 24 saat çalışıyoruz. İşçi sayımızı 2 katına çıkarttık. Üretimimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Korona virüs salgınının önceki üretimimize göre yüzde 400-500-600'lere yakın artışımız var. Ülkenin kolonya ihtiyacını karşılamak için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.



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