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  3. Korona virüs vakasına giden ambulans şoförünü dövdü

Korona virüs vakasına giden ambulans şoförünü dövdü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, korona virüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförü, kendisine yol vermeyen sürücü tarafından darp edildi.

Korona virüs vakasına giden ambulans şoförünü dövdü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, korona virüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförü, kendisine yol vermeyen sürücü tarafından darp edildi.

Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde 06 DR 9108 plakalı araç sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle tartıştı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay'ı ambulanstan indirerek darp etti. Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olayı anlatan Başbay, "Korona virüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. "Sen bu yoldan gidemezsin" dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikayetçiyim" dedi.

Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahısları yakalamak için operasyon başlattı.



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