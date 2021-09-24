Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Bilinenler arasında farklı olan 8 semptom var!

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüse karşı 5 milyar dozdan fazla aşılama yapıldı. Uzmanlar aşılama çalışmalarının milyonlarca hayatı kurtardığını belirtiyor. Fakat çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün gözüküyor.

VARYANTLAR SEMPTOMLARI DEĞİŞTİRDİ

Profesör Tim Spector 'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüttüğü dönemde canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs belirtilerinin değiştiğini söyledi.

"İLK 5 SEMPTOM BİLİNENDEN ÇOK FARKLI"

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör "Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu" dedi.

ESKİ SEMPTOMLAR ARTIK NADİR GÖRÜLÜYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat ve koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre bu semptomlar artık çok nadir görüldüğünü belirtti.

SOĞUK ALGINLIĞINA BENZER SEMPTOMLAR

"Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor" diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi.

Koronanın yeni belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, Boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma, öksürük yer alıyor.