Koronavirüs Amerika basketbolunu da vurdu: NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi

NBA yönetimi bu kararı, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz maçının, başlamasına kısa bir süre kala ertelenmesinin ardından açıkladı.

Yapılan açıklamada, Utah Jazz takımının oyuncularındna birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Adı henüz açıklanmayan oyuncunun ise salonda olmadığı duyuruldu.

ESPN Televizyonu ise koronavirüs testi pozitif çıkan basketbolcunun Fransız pivot Rudy Gobert olduğunu, Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder'dan bazı oyuncuların karantinaya alındıklarını bildirdi.

NBA yönetimi kararını açıkladığında; Dallas Mavericks-Denver Nuggets maçının üçüncü, New York Knicks- Atlanta Hawks ve Charlotte Hornets-Miami Heat maçlarının dördüncü periyodu oynanıyordu.

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings maçının oynanıp oynanmayacağı ise henüz belli olmadı.