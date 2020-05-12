İngiltere’de Ulusal İstatistik Bürosu bir rapor yayımladı. Raporda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sorna birçok ülkeye sıçrayan ve korkunç can kayıplarına neden olan koronavirüs ve ölüm arasında ilişki, meslekler bazında ortaya konuldu. Buna göre ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen 20 ile 64 yaş arasındaki işgücünün üçte ikisini erkekler oluşturuyor.

Bununla birlikte, raporda güvenlik görevlileri, temizlik işçileri, sosyal bakım çalışanları, inşaat işçileri, şoförler ve aşçıların en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu açıklandı.

ÖLME OLASILIKLARI DÖRT KAT DAHA FAZLA

Bu meslek grubunda yer alanların ölme olasığının yöneticiler, avukatlar, mühendisler ve öğretmenler gibi 'profesyonel' işlerde çalışan kişilerden dört kat daha fazla olduğu belirtildi.

DÜŞÜK VASIFLI İŞÇİ OLARAK SINIFLANDIRILANLAR EN AĞIR BEDELİ ONLAR ÖDÜYOR

Yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 kurbanının analiz edildiği veriler, düşük vasıflı işçi olarak sınıflandırılanların pandeminin başlamasından bu yana en ağır bedeli ödediğini gösterdi.

Rapor, Başbakan Boris Johnson'un inşaat ve imalat işçilerinin işe dönmeleri çağrısından 24 saat sonra geldi. Ülkedeki sendikalar kararı tepkiyle karşılayarak hükümeti düşük ücretli işçileri işe geri gönderme planlarını durdurmaya çağırdı.

ŞAŞIRTAN SONUÇ

Şaşırtıcı bir şekilde veriler, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları arasındaki ölüm oranının genel popülasyondan daha yüksek olmadığını gösterdi.

Mevcut rakamlara göre Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanları arasında ortalama olarak her 100 bin erkekte 10,2, her 100 bin kadında ise 4,8 ölüm meydana geldi.

Ancak araştırmacılar bu rakamların değişebileceği konusunda uyardı. Bazı sağlık çalışanlarının, örneğin diş hekimi ve göz doktorlarının, randevuları olmayan insanlar nedeniyle, karantina sırasında Kovid-19'a maruz kalmamış olabileceği açıklandı. Ancak Kovid-19’lu hastalarla yakın temasta olan sağlık çalışanlarının içinde bulundukları yüksek risk nedeniyle gelecekte meslek grubundaki ölüm oranını ortalamasını arttırabileceği belirtildi.

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANINA SAHİP MESLEKLER HANGİLERİ?

1- Güvenlik görevlileri (100 binde 45,7 ölüm )

2- Taksi şoförleri ve özel araç şoförleri (100 binde 36,4 ölüm)

3- Şefler ve aşçılar (100 binde 35,9 ölüm)

4- Otobüs şoförleri (100 binde 26,4 ölüm)

5- Bakıcılar (100 bin erkek başına 32 ölüm)

6. İnşaat işçileri (100 binde 25,9 ölüm)

7. Satış ve perakende asistanları (100 binde 1,.8 ölüm)

8, Proses, tesis ve makine işçileri (100 bin erkek başına 15,5 ölüm)

9. Satış ve müşteri hizmetleri meslekleri (100 bin erkek başına 14,3 ölüm)

10. İdari asistanlık ve sekreterlik meslekleri (100 bin erkek başına 13,9 ölüm)

11. Sağlık çalışanları (100 bin erkek başına 10.2 ölüm ve 100 bin kadın başına 4,8 ölüm)