Gaziantep'te şüpheli ölümKoronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne durumda?Apple ve Epic Games arasında büyük çatışma!Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!Filstin: İsrail ile yapılan anlaşmayı kınamıyorsan istifa et!İSMEK kursu ne zaman açılacak 2020? İSMEK kayıtları ne zaman? Nasıl kayıt olunur?Sacremento Kings, Lakers'ı 14 sayı farkla devirdi!Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı!ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?Gri listede yer alan terörist 'Destan' yakalndı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne durumda?

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne durumda?

Dünyaya korku salan koronavirüsün aşısı ile ilgili yeni ve sevindirici gelişmelerin olduğu haberinin ardından vatandaşlar, Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısını kim buldu? Koronavirüs aşısı ne durumda? sorularıyla internetten bilgi almaya çalışıyor. Biz de sizler için bu konuya haberimizde yer verdik.

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne durumda?

Pandemi sürecinde olan Dünya için koronavirüs aşısı bulunduğu bilgisi herkesi sevindirdi. Peki Koronavirüs aşısını kim buldu? Koronavirüs aşısı ne durumda? İşte bu soruların cevapları haberimizde....

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Çözümü aylar süren koronavirüs aşısı ile ilgili Bilim adamlarından sevindirici haber geldi. Dünyada toplam 60 milyon kişinin yaşamını yitirdiği haberi dünya kamuoyunda büyük yankı bulundu. Bu konu hakkında konuşma yapan Dr. Mulligan, corona virüsüne karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, "Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar" dedi.

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne durumda?

KORONAVİRÜS AŞISINI KİM BULDU?

Yapılan onca çalışmanın ardından dünyanın önde ilaç şirketlerinden Pfizer ve bir Alman biyoteknoloji şirketi olan BioNTech aşıyı bulan şirketler olarak görüldü. 

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne durumda?

KORONAVİRÜS AŞISI NE DURUMDA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs hakkında endişesini sosyal meya hesabı twitter üzerinden açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda koronavirüslü vaka sayısının arttığını açıklayarak "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT