Pandemi sürecinde olan Dünya için koronavirüs aşısı bulunduğu bilgisi herkesi sevindirdi. Peki Koronavirüs aşısını kim buldu? Koronavirüs aşısı ne durumda? İşte bu soruların cevapları haberimizde....

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Çözümü aylar süren koronavirüs aşısı ile ilgili Bilim adamlarından sevindirici haber geldi. Dünyada toplam 60 milyon kişinin yaşamını yitirdiği haberi dünya kamuoyunda büyük yankı bulundu. Bu konu hakkında konuşma yapan Dr. Mulligan, corona virüsüne karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, "Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISINI KİM BULDU?

Yapılan onca çalışmanın ardından dünyanın önde ilaç şirketlerinden Pfizer ve bir Alman biyoteknoloji şirketi olan BioNTech aşıyı bulan şirketler olarak görüldü.

KORONAVİRÜS AŞISI NE DURUMDA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs hakkında endişesini sosyal meya hesabı twitter üzerinden açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda koronavirüslü vaka sayısının arttığını açıklayarak "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.