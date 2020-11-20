Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac isimli aşının faz 3 insan denemeleri sürüyor. Sağlık çalışanlarına uygulanan aşının vatandaşlar üzerinde denenmesi için başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda Koronavirüs aşısı çalışmalarına nasıl gönüllü olunur? Aşı denemelerine gönüllü olma şartları neler? Aşı denemelerine kimler gönüllü olamaz? Aşı denemeleri nerede yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARINA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Aşı çalışmalarına katılmak için vatandaşların https://covid19asi.calismasi.info/ sitesine girerek kayıt olması gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar 0850 811 18 80'i arayarak randevu taleplerini iletebilir.

AŞI DENEMELERİNE GÖNÜLLÜ OLMA ŞARTLARI NELER?

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarında yer almak isteyen vatandaşların 18-59 yaş arası olması (18 ve 59 yaş da dahil) ve bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmesi gerekiyor.

Ayrıca bu kişilerin koronavirüs tanısı olmaması, IgG veya IgM pozitif olmaması, bilinen bir alerjisi olmaması, kadınlar için hamile veya emzirme, çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılmamış olması gerekiyor.

AŞI DENEMELERİNE KİMLER GÖNÜLLÜ OLAMAZ?

Sağlık Bakanlığının aşı denemelerine aşağıdaki kriterleri taşıyan vatandaşlar gönüllü olamazlar. İşte o şartlar:

-Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan​

-IgG veya IgM pozitif olan

-Çalışma aşısına karşı bilinen alerji

-Kadınlar için hamile veya emzirme

-Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım

AŞI DENEMELERİ NEREDE YAPILACAK?

Aşı denemeleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen merkezler de yapılacak. Şu anda Türkiye'de çalışmalar 12 şehirdeki 25 merkezde yürütülüyor.

Koronavirüs aşılarının yapılacağı merkezler

AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Aşı yapılan kolunuzda iğnenin cildinize girmesi sebebiyle bir miktar acı, ağrı veya yanma hissi olabilir. Bu kısa süre içerisinde geçecektir.

Bu araştırma ürünü ile ilgili önceki yapılan çalışmalarda aşı yapıldıktan sonraki birkaç gün, hafif ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk gibi hafif yan etkiler görülmüştür.

AŞIYI KİM GELİŞTİRDİ?

Araştırma sırasında kullanılacak aşı, Çin Halk Cumhuriyetinde özel bir biyoteknoloji firması olan Sinovac tarafından geliştirilmiştir. Aynı firma 2003 yılında Dünya'da görülen SARS-CoV virüsü içinde aşı geliştirmiştir. SARS-CoV virüsü, SARS-Cov-2 yani COVID-19 virüsünün bir önceki tipidir. İki virüsün aynı aileden olması sebebiyle, aşı geliştirme aşamaları hızlı gerçekleşmiştir.