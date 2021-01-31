Koronavirüs aşısı olan 15 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

Almanya'da koronavirüs kaynaklı ölümler henüz düşüş yaşamadı. Aşılamanın başlamasına rağmen, mutasyonlu virüse yakalanan kişilerde ölüm oranları azalmış değil. AWO-Heim'da kalan 149 yaşlı ve personel, koronavirüsün İngiltere mutasyonu olan B.1.1.7'ye yakalandı ve 15 yaşlı, yeni çıkan mRNA tabanlı aşıdan yapılmış olmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Pfizer/Biontech'in ürettiği mRNA aşısının mutasyonlu virüse karşı korumadığı soruları gün geçtikçe çoğalırken, aşı olan bir kişi, aşılanmasının ardından cildinin tamamen griye döndüğünü belirtti. Huzur evinde yaşayan yaşlı vatandaşlardan birinin başına gelen bu olayı, ölen kişinin kızı anlattı. Aşılanan kişi, cildinin griye dönmesinin ertesi günü ise hayatını kaybetti.

Pfizer/BioNTech ile Moderna'nın ürettiği, DNA'ya virüsle savaşmayı öğrettiği öne sürülen mRNA aşılarını savunanlar ise, “Ama zaten bu yaşlılar, korona kaptıkları dönemde aşı olmuşlardı” diyor. Uzmanlar ise, aşının ilk dozunun az koruma sağladığını, asıl korumanın ikinci dozla mümkün olduğunu belirtiyor.