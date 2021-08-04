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Koronavirüs aşısı olmayan kişilere kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında koronavirüs aşısı olmayan kişilere kısıtlama gelip gelmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi.

Koronavirüs aşısı olmayan kişilere kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında koronavirüs aşısı olamayan vatandaşlara kısıtlama gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Vatandaşlarıma aşı olma çağrısını yineliyorum. Ben zorlamadan yana değilim. Gönüllülük esasına göre işletmeliyiz. Bilim Kurulu kararını alacaktır." dedi. 

"EN KISA ZAMANDA ACİL KULLANIM ONAYI ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Öte yandan Turkovac aşısının ne zaman uygulanacağına ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "Faz-1 ve faz-2 aşamaları başarıyla tamamlandı. Haziranda da son aşama olan klinik araştırma aşamasına geçildi. Kovid-19 aşılarında özelleşmiş 3 hastanemizde başlatılan faz-3 çalışmasının ilk etabı tamamlandı. Faz-3 çalışması toplam 30 hastanede devam edecek. Turkovac faz-3 çalışmasına vatandaşlarımız e-nabız uygulaması aracılığıyla gönüllü olarak katılım sağlamaya devam ediyor. Turkovac aşımız için en kısa sürede acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında uygulamaya geçmeyi düşünüyoruz. Ben zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu bunlarla ilgili bir çalışma yapacaktır. Gönüllük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır."  ifadelerini kullandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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