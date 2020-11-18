Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, canlı yayınlanan bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Bilim Kurulu Üyesi Kara, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor. Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.

GELEN KISITLAMALARIN FAYDASINI NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?

Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın "Cumartesi gününden itibaren kaç gün sonra bu kısıtlamaların faydasını görmeye başlayacağız?" sorusu üzerine "İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok. Bugün bu virüsü alan bir kişinin bulgularının 5 ila 7 gün sonra çıkacağını düşündüğümüz zaman ilk etkiyi göreceğimiz zaman 10 ila 14. günlerde ama kesin etki ise 14 ve 21. günlerde başlayacak. Çünkü şöyle düşünün diyelim ki ben bugün bu virüsü aldıysam eve götürdüğüm anda beraber bulunduğum kişilere yayma ihtimalim var bu da 7 ila 10 gün ekleyecektir." dedi.

DURUMUMUZ VAKA SAYISI AÇISINDAN AVRUPA'DAN DAHA MI KÖTÜ?

Ahmet Hakan'ın yönelttiği "Bizim vaka sayısı açısından durumumuz Avrupa'dan daha mı kötü?" sorusunu da yanıtladı.

Ateş Kara "Avrupa ile baktığımız zaman nüfus yoğunluğunun büyük olduğu şehirleri karşılaştırmak gerekir. Bir de sağlık hizmetinin verilebilirliği ve sürdürülebilirliği. Böyle değerlendirdiğimiz zaman Avrupa'dan iyi durumda olabiliriz ama böyle devam edebilir mi? O yüzden bizim müdahale etmemiz ve önlem almamız şart." ifadelerini kullandı.