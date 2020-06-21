Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İkinci aşamaya geçtiler

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişe geçtiğini belirterek dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini açıkladı.

Bilim insanları da salgın için aşı çalışmalarına devam ediyor. Şu sıralar bir düzineye yakın farklı aşı insan deneylerinin çeşitli aşamalarında olsa da henüz hiçbiri tam anlamıyla deneme aşamasını geçemedi.

Aşıların satışa çıkmasından önce üçüncü aşama olan klinik deneylerin bitmesi gerekiyor.

ÇİN'DEN SEVİNDİREN HABER

Reuters’ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.

Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması mayıs ayından beri sürüyordu.

ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİLER

Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.

Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.

BU YIL İÇİNDE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Çin’deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.