Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Liyakat Nişanı verildi

Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren isimler oldu. Dünya gündemine oturan Şahin ve eşi Türeci'ye törenle ülkenin en büyük nişanı olan Liyakat Nişanı’nı takdim edildi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın eşi Elke Büdenbender, Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

"GELECEK, FIRSATLARI ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE FARKEDENLERE AİTTİR"

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Liyakat Nişanı’nı takdim töreninde konuşmalarına, Oscar Wilde’nin "Gelecek, fırsatları ortaya çıkmadan önce fark edenlere aittir” ifadeleri ile başladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “RNA teknolojisinin bir pandemide hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesi durumunda kullanılabileceğini beyan ettiniz” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE BİR SALGIN OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİ"

Frank-Walter Steinmeier, konuşmasının devamında “Hiç kimse bir salgın düşünmedi. Ardından korona virüs salgını yayıldı, ve daha Avrupa'ya ulaşmadan önce, ikiniz virüsü içerecek ve hayat kurtaracak bir aşı geliştirmek için ‘Işık Hızı’ projesine başlattınız. Geçen yıl Ocak ayı gibi erken bir tarihte, siz ve meslektaşlarınız üzerinde gece gündüz çalışıyordunuz. Almanya'da birçok insanın hala el sıkıştığı, birbirlerine sarıldığı ve kaygısız bir hayat sürdüğü bir zamanda Çin'in Wuhan kentindeki virüs salgınının bir salgına dönüşeceğini öngörmekle kalmadınız. Öngörünüzü bilgi ve keşif ruhuyla birleştirdiniz ve onlarca yıllık araştırmanızın deneysel yaklaşımının bir aşıya yol açacağını fark ettiniz” ifadelerine yer verdi.

"ÇIĞIR AÇAN KEŞFİNİZ İNSAN HAYATI KURTARIYOR"

Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin aşı keşfinin insan hayatı kurtardığını belirten Steinmeier, aşı ile birlikte günlük hayata kavuşabildiğimiz altını çizdi ve“Eminim ki, bu zamana kadar bu Saray benzer bilimsel başarı gösteren birini onurlandırmamıştır." açıklamalarında bulundu.

Steinmeier, konuşmasınını devamında Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin, bilgi kahramanları ve hatta bir dünya kurtarıcısı olarak tanımlandığını ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, madalya ile olağanüstü şeyler başarmış insanları onurlandırdıklarını ifade ederek, "Aşının keşfi ve geliştirilmesi bilim dünyasında, kendi başına harika bir anlam taşıyor” açıklamasını yaptı.

TÜRECİ "AŞIDA BİRÇOK BİLİM İNSANININ KATKISI VAR"

Liyakat Nişanı’na layık görülmelerinden büyük onur duyduklarını ifade eden Türeci ise, geliştirilen aşıda birçok bilim insanının katkısı olduğunun altını çizdi. Türeci, aşının geliştirilmesinin 11 ay sürdüğünü belirtirken, ekip çalışması olmadan bu çalışmalar yılların alabileceğini vurguladı.

ŞAHİN "ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK"

Prof. Dr. Uğur Şahin ise zor bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Kontrol edilmesi daha zor olan bir virüs türünün neden olduğu salgının üçüncü dalgasının içindeyiz. Aşımızın yeni virüs türüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek üçüncü dalganın bizim moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Çünkü neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu, birlikte yaparsak başarılı oluruz” dedi.

Şahin, yolun önemli bir kısmının geride kaldığına vurgu yaparak, yaz sonuna kadar aşı isteyen herkesin en az bir doz alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aşılamanın hızlandırılması uyarısı yapan Şahin, hiçbir dozun israf edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.