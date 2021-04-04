Enfeksiyon Uzmanı "Koronavirüs beklentinin tam tersi bir mutasyon geçirdi"

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken, artan vaka sayılarını engellemek mümkün olmuyor. Henüz pandeminin yarattığı şoku üzerimizden atamadan mutasyonlu virüsle karşı karşıya kaldık. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla, vaka sayılarındaki artış daha da hızlandı. Konuyla ilgili olarak uzman isimden açıklamalar geldi.

"MUTASYON ALEYHİMİZE OLDU"

Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Günay Tuncer Ertem, virüslerin doğası gereği mutasyon uğradığını söyledi. Ertem, beklenilenin tam tersi bir mutasyon gerçekleştiğini söyleyerek, “Aslında bu salgın seyrinde bizim beklentimiz virüs öyle bir mutasyona uğrasın ki bulaştırıcılığı azalsın ve salgının seyri kırılsın. Ama tam tersi oldu. Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti” dedi.

"BEKLENTİ BULAŞICILIĞIN AZALMASIYDI"

Ertem, pandemilerde, virüsün geçirdiği mutasyonla bulaşma riskinin azalmasının beklendiğini ifade etti. Hasta yapıcı özelliğin kırılması beklenirken, koronavirüsün bulaşı riskinin daha da arttığına dikkat çeken uzman isim, “Şu an biz dezavantajlıyız virüse karşı” diye konuştu. Ülkede şu an bulunan mutasyonlu virüsten baskın olanının İngiltere varyantı olduğuna dikkat çekti.

İngiltere varyantı hakkında uyarılarda bulunan Ertem, çoğalma hızının çok yüksek olduğunu söyledi. Virüsün çok sayıda insana bulaşarak, vaka sayılarının artmasına neden olduğunu belirten Ertem, "Diğer Brezilya ve Afrika mutantları bu kadar kolay bulaşmıyor." açıklamasında bulundu. İngiltere varyantının çocuklarda daha fazla sayıda enfeksiyona neden olduğunu ifade eden Ertem, bu hastalığın daha ağır olduğuna dikkat çekti.

"MUTASYONLU VİRÜS AŞININ ETKİSİNİ DÜŞÜREBİLİR"

Aşılama sürecine de değinen Ertem, mutasyonlu virüsün aşıların etkinlik oranını zayıflatmış olabileceğini belirtti. Ertem, "Orijinal virüse karşı oluşturulan aşılar tabi ki bizi koruyacak ama kısmen bir düşüklük olabilir. Yani aşılardan faydalanacağız ama orijinal virüse karşı oluşturulan bu aşılar bazen kısmen düşük oranda da yetersiz kalabilir." uyarısında bulundu.