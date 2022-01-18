Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak! Gözler Bakan Fahrettin Koca'ya çevrildi! Yeni kararlar alınacak mı?

Türkiye'de ve dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken salgın sürecini yöneten Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 17.30'da başlayacak olan toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama yapacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda Omicron varyantına karşı alınması düşünülen tedbirler, aşılama çalışmaları, Faz 3 çalışmaları süren yerli aşı TURKOVAC'ın son durumu ve vaka sayılarında yaşanan artışın masaya yatırılması bekleniyor.

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Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama: Turkovac aşısı, Sinovac aşısından daha etkili