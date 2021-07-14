Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda salgındaki son durum, aşılama çalışmaları ve 36 ilde görülen delta varyantının durumu görüşülecek. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bayram tatili nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunması ve aşı olmaya teşvik etmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 239 bin 228, ikinci doz aşı sayısı 18 milyon 92 bin 86 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 59 milyon 598 bin 139'a yükseldi.

İstanbul'da 10 milyon 844 bin 416, Ankara'da 4 milyon 891 bin 756, İzmir'de ise 4 milyon 3 bin 646 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

VAKALARIN ARTTIĞI 5 İL BELLİ OLDU

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.

100 BİN KİŞİDE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek aşı olmanın önemine dikkati çekti, 3-9 Temmuz'da vaka sayısı en çok azalan illerin durumunu gösterir tabloyu da paylaştı. Buna göre, Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum'un yanı sıra Tunceli, Burdur, Bayburt, Kastamonu ve Yozgat son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını en çok azaltan iller arasında yer aldı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş ile Tunceli'de görüldü.