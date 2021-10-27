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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda salgındaki son durum ve aşılama çalışmalarıyla TURKOVAC aşısındaki gelişmeler değerlendirilecek. Toplantının ardından Bakan Koca YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Türkiye'de koronavirüs salgını devam ediyor. Vaka ve vefat sayılarındaki kritik seviye yerinin korurken son durum Bilim Kurulu toplantısında bir kez daha değerlendirileceği toplantı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda aşılama çalışmalarıyla, TURKOVAC aşısındaki gelişmelerin ve aşılamanın artırılması için yapılması planlanan çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. 

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

BAKAN KOCA  AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının sona ermesinin ardından saat 18.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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