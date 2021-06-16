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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca konuşacak! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durumu değerlendirmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda normalleşme sürecinin değerlendirilmesi, Bakan Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca konuşacak! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Koronavirüs salgınındaki son durum ve normalleşme adımlarının ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, bugün yapılacak. Çevrimiçi gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18.30'da YouTube üzerinden açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınındaki son durum, aşılamada öne alınması gereken grupların kimler olacağı ve normalleşme sürecinin (pazar günü yasağı, hafta içi sokağa çıkma yasağı) masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşılarının ilk sevkiyatı dün gerçekleşmişti. Bu aşının da toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca konuşacak! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Türkiye Aşı Tablosu verilerine göre 16 Haziran Çarşamba günü saat 13.01 itibariyle 22 milyon 397 bin 346 birinci doz, 13 milyon 982 bin 662 olmak üzere toplam 36 milyon 380 bin 8 doz aşı yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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