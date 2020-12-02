Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde video konferans yöntemiyle saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgının bitmesi için tek çözüm olarak görülen aşı çalışmaları Türkiye ve dünyada sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin olarak TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs aşısının geleceği tarihe ilişkin soruya yanıt veren Koca, “Aşı genelde yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz daha önceden teknik açıdan iyi bildiğimiz ektisinin az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon muhtemelen 20 milyon planlamış olacağız, Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon temin etmiş olacağız. Özellikle bu dönemde Aralık ve Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Pfizer’in aşısıyla ilgili yoğun görüşme içindeyiz. Pfizer’in aşısıyla ilgili de yerli aşımız Nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için Nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde yaklaşımımız oldu” ifadelerini kullandı.

"ARALIK VE OCAK AYINDA AŞI YAPMAK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek firmalarla iletişim halinde olduklarını aktararak, “Hedef olarak vatandaşımıza erken Aralık ve Ocak özellikle hedefleyerek aşıyı yapmak istiyoruz. " dedi.

YERLİ AŞIMI NİSAN'DA FAZ 3'E GEÇECEK

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Koca," Birinci fazı muhtemelen 14-15 Aralık’ta bitmiş olur. Bu şekilde devam ederse faz ikiye geçilmiş olur. Yerli aşımızın da Nisan ayında faz üç kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim aşımız inaktif bir aşı farklı mRNA, vektör ve benzeri 16 tane aşımız var. Bunlarla ilgili çalışmaları yakın takip ediyoruz. İlk aşımızın inaktif olduğunu, teknolojik olarak bilinen, inaktif aşıların daha pahalı olduğunu, kolay olmadığını, diğer aşıların ise mRNA ve benzeri daha ucuz daha yoğun üretilebilecek olduğunu bilelim." diye konuştu.

"BİLİM KURULUMUZ İLGİLİ STRATEJİ HAZIRLIYOR"

"Vatandaşımız için güvenilir, etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek, erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız." diyen Koca," Zannediyorum Aralık’ın 11’den sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere, şu an bilim kurulumuz ilgili strateji hazırlıyor. Bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çalışmayı en geç bir hafta, on gün içinde tamamlamış olur” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uygulanacak olan aşıların güvenilirliğine ilişkin soruya yanıt veren Koca, şunları kaydetti:

“Herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu da bilecek, bu konudaki yaklaşımı bilgilendirmeyi yapabilecek olan bilim kurulumuz olacak”

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303, aktif hasta sayısı 83 bin 710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.