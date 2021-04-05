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  3. Koronavirüs denetimleri Adıyaman'da hız kesmeden devam ediyor

Koronavirüs denetimleri Adıyaman'da hız kesmeden devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor.

Koronavirüs denetimleri Adıyaman'da hız kesmeden devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmeleri ve berberlerde hijyen ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı.

UYARILARDA BULUNDULAR

İlk olarak ildeki lokanta ve restoranları denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahipleri ve çalışanları koronavirüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirirken, hijyen kuralları ile sosyal mesafenin korunması konularına da dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Daha sonra berberlerde bir denetim gerçekleştiren ekipler, iş yeri sahiplerine salgın riski ve sosyal mesafe konularında gerekli uyarıları yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs denetimleri Adıyaman'da hız kesmeden devam ediyor

Koronavirüs denetimleri Adıyaman'da hız kesmeden devam ediyor

Koronavirüs denetimleri Adıyaman'da hız kesmeden devam ediyor

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