Koronavirüs eğitimde 4 ili vurdu! Öğrenciler uzaktan eğitime geri döndü

Türkiye'nin dört bir yanında yüz yüze eğitimler başlarken bazı illerden gelen haberler tüm yurtta korku saldı. Konya, Erzincan, Sivas ve Bilecik illerindeki PCR testi pozitif olan öğrencilerin okullarında uzaktan eğitim modeline geçilirken sınıflardaki dezenfektan çalışmaları da kritik seviyede devam etti.

Pandemi sürecinin ardından okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de tüm Türkiye'de başladı. Çoğu öğrenci illerindeki okullarda eğitime başlarken Konya, Erzincan, Sivas ve Bilecik'ten gelen haberler öğrenciler ve velilerde tedirginlik uyandırdı.

KARANTİNA HABERİNİ VEREN İLK İL BİLECİK

Yüz yüze eğitimde karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu’nda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencilerinin 2’nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı. 23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

DENİZLİ'DE 6 OKULDA ÇIKTI

Denizli’de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.

ERZİNCAN'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf da okuyan 2 öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonucunda sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı. Öğrenciler, hijyen kurallarına dikkat edilerek okul çıkışında velilerin gözetimi altında evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi.



Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için konu hakkında tüm tedbirleri aldı.

Ayrıca okulda eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin ise karantinaya alınmadığı öğrenildi.

27 EYLÜL'E KADAR ARA VERİLDİ

Konya'nın Beyşehir ilçesi Sağlık Meslek Lisesi'nde 2. sınıfta 2 öğrencide koronavirüse rastlanması sonucu o sınıfta eğitime 27 Eylül'e kadar ara verildi.