Koronavirüs geçilse de dertleri bitmiyor! Atlatan kişilerin aylar sonra yakalandığı hastalık tespit edildi!

Tüm dünya genelinde koronavirüs vakalarını en aza indirmek ve hastalığa yakalanan kişilerin minimum seviyede zarar görmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılsa da her geçen gün mutasyona uğrayan virüsün etkileri de sürüyor. Yapılan son araştırmaya göre Covid-19'a yakalanan kişilerden dörtte birinin hastalığa geçirdikten aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunları yaşadığı ifade ediliyor.

New York’ta yapılan ve 740 hastanın incelendiği araştırmada araştırmacılar, daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerin çoklu görevlerde sorun yaşama gibi durumlarla mücadele etmelerinin nispeten yaygın olduğunu ortaya koydu

"BİLİŞSEL BOZULMA YAŞANDIĞINI GÖRDÜK"

New York’ta bulunan Icahn Tıp Okulu’ndaki araştırmacıların yaptığı çalışmalarda görev alan isimlerden Jacqueline Becker, “Bu çalışmada, hastaların Covid-19’a yakalanmalarından birkaç ay sonra nispeten yüksek bir bilişsel bozulma yaşandığını gördük. Hatırlamadaki bozukluklar hastaneye yatan hastalar arasında baskındı” ifadelerine yer verdi.

BEYNİN BİRÇOK İŞLEVİNİ ETKİLİYOR

Çalışma, hastaların Nisan 2020 ile Mayıs 2021 arasında teste tabi tutulduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, hastalığa yakalandıktan yaklaşık yedi veya sekiz ay sonra hastalarda bilişsel bozulma belirtileri görüldüğünü ortaya çıkardılar. Çalışmada araştırma, karar verme ve planlama yapmanın yanı sıra hafıza hatırlama ve yeni anıları saklama yeteneği ile ilgili sıkıntılar yaşandığı belirlendi.

GENELLİKLE COVİD-19 NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILANLARDA GÖRÜLÜYOR

Psikiyatri profesörü Dr. Helen Lavretsky, konuyla ilgili olarak NBC News’e yaptığı açıklamada “Bu hastalardan bazılarında düşünememe, hafızada bozulma, araba kullanırken kafa karışıklığı yaşama gibi sorunlar görülüyor” dedi. Araştırmanın sonucuna göre bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastalar Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılanlar oluyor.