Koronavirüs geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hadi İnşallah" dedi! Çalıştığı gazete anında işine son verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bugün koronavirüs testleri pozitif çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından Erdoğan'a Türk siyasetçilerden ve dünya liderlerinde peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi. Karar Gazetesi'nde çalışan bir editörden ise imalı bir mesaj geldi.

CUMHURBAŞKANI'NIN TWEETİNİ ALINTILADI

Karar Gazetesi'nde internet editörlüğü görevinde yer alan Özge Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntıladı ve "Hadi İnşallah" ifadesine yer verdi. Kar gelen tepkiler üzerine, tweeti sildi ve hesabını kapadı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Karar Gazetesi konuya ilişkin olarak bir açıklamada bulundu. Editörün işine anında son verildiği duyuruldu ve kamuoyundan özür dilendi. Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.