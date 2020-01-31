Koronavirüs hakkında flaş gelişme, "Aşısı 20 aylık bir süre içinde tamamlanabilir"
Son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül Koronavirüs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi..
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül Koronavirüs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Reuters'in haberine göre, Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi...
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