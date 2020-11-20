Koronavirüs hastasını almaya giden hasta nakil aracının sürücüsüne darp iddiası!

Olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Kırıkhan Belediyesine ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, koronavirüs tanısı konulan hastayı evinden almak için seyir halinde olduğu Atatürk Caddesi'nde, kendisine yol vermeyen bir aracın şoförüyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle aracın sürücüsü hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay'ı darp etti. Otomobil şoförü, olay yerinden uzaklaştı.

Darp raporu alan Başbay, otomobil sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başbay, yaptığı açıklamada, yüzünde ve boynunda darp izleri bulunduğunu söyleyerek, "15.30'da vaka raporu geldi ve vakayı almaya giderken selektör yaparak sol şeride geçtim. Karşıdaki bir araç yol verdi, arkasındaki adam durmadı, üzerime sürdü aracı. Ben kenara kaçtım 'senin ne işin var burada?' dedi. 'Vakaya gidiyorum.' dedim, 'Buradan geçemezsin' diyerek tartışmayı sürdürdü ve indi aşağı bana kafa attı, ben de dayanamayıp ona vurdum. Sonra da ayağım kayınca beni darbedip dövmeye başladı." dedi.