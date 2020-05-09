Koronavirüs için yerli ilaç satışa çıkıyor! İletişim Başkanı Altun duyurdu

Fahrettin Altun'dan yerli korona ilacına yönelik açıklama geldi. Buna göre ilacın satışı için izin verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde;

Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.