Koronavirüs karantinası bitti mi? Covid-19 yasakları kalktı mı? Hangi yasaklar zorunlu? Koronavirüs karantinası bitti mi? Covid-19 yasakları kalktı mı? soruları araştırılıyor. Hangi yasaklar zorunlu? İşte en güncel bilgiler...

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Koronavirüs karantinası bitti mi? Covid-19 yasakları kalktı mı? Hangi yasaklar zorunlu? KORONAVİRÜS KARANTİNASI BİTTİ Mİ? COVİD-19 YASAKLARI KALKTI MI? HANGİ YASAKLAR ZORUNLU? Toplantıda Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının başlamasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadesini kullandı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri