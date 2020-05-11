Koronavirüs nasıl bitecek? Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 5 farklı senaryo

Koronavirüs salgınındaki iyi gidişat sürerken salgına karşı da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Tevfik Özlü, vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özlü,"Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim." dedi.

DIŞARI ÇIKACAKLARA UYARILAR

Açıklamalarını sürdüren Prof.Dr.Tevfik Özlü, dışarı çıkacak insanlara, "Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik." tavsiyelerinde bulundu.

İyiden kötüye Covid-19 senaryoları:

Yaz gelince bitecek

Mevsimsel hastalığa dönüşecek

Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 10, 2020

SALGINLA İLGİLİ SENARYOLAR

Özlü, salgının nasıl biteceğine ilişkin olarak 5 farklı senaryoyu öne sürdü. Özlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyiden kötüye Covid-19 senaryoları:

-Yaz gelince bitecek.

-Mevsimsel hastalığa dönüşecek.

-Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek.

-Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak.

-Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek"

TÜRKİYE'DE KOVİD-19 SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: BİRAZ DAHA ÖZVERİYE DEĞMEZ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak, mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadesini kullandı.