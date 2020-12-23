Koronavirüs Nazi uygulamasını geri getirdi! Ölüler krematoryumlarda yakılıyor

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerden olan Almanya'da son 24 saatte 962 kişi da koronavirüs nedeniyle öldü. Ülkede virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu açıklayan bilim insanları virüsün çevre ülkelere ulaştığı tahmin ediliyor.

GÜNDE 60 ÖLÜ YAKILIYOR

Almanya'nın bir çok bölgesinde salgından ölenlerin cenazeleri krematoryumlarda yakılmaya başlandı. Koronavirüs kurbanlarının yaş ortalaması 80'in üzerinde olan ülkede ölenler özel tabutlara konuluyor ve tabutlar paketleniyor. Cesetlerin birçoğu yakılmaya gönderiliyor.

Sadece Meissen kentindeki krematoryumda dün 700. kişi yakıldı. Şirketin müdürü Jörg Schaldach, bunun için üç mesai çalıştıklarını, günde 60 cansız beden yakabildiklerini söyledi.

NAZİ KAMPLARINI HATIRLATTI

Almanya’da krematoryumlar özellikle Nazi toplama kamplarında meşhur olmuştu. Roma döneminden beri kullanılan krematoryumlar, buralarda yeniden inşa edilmiş ve gazla boğulan ya da çeşitli şekillerde öldürülen Yahudilerin cesetleri buralarda yakılmıştı. Günümüzde krematoryumda genellikle yüksek risk veya bulaşıcı hastalık taşıyan cesetler yakılıyor.