Koronavirüs nedeniyle bir hekim daha hayatını kaybetti

Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Örnek'in bir süre önce yakalandığı koronavirüs sonrası durumunu ağırlaştığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası haberi, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek’i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz" sözleriyle duyurdu.

Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul’dan 15, Türkiye’den 25 hekim hayatını kaybettiği belirtilerek, "Onlar 'başarı hikayesi' anlatadursun, biz ölüyoruz" denildi.

Dr. İbrahim Örnek COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz!https://t.co/IptwPNKBvS pic.twitter.com/fSrxFCdgPH — İstanbul Tabip Odası (@istabip) July 18, 2020

DR. İBRAHİM ÖRNEK KİMDİR?

Genel Nöroloji, Elektrofizyoloji, Haraket Bozuklukları, Botoks Tedavisi, Intraoperatif Monitorizasyon uzmanı olan Dr. İbrahim Örnek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1998 – 2007 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji bölümünde çalışan Dr. Örnek, 2007’den bu yana İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde çalışıyordu. Dr. İbrahim Örnek, Türk Tabibler Odası, Türkiye Elektrofizyoloji Derneği , Hareket Bozuklukları Derneği üyesi.