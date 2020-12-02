Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde pozitif vaka sayısı 30 bin sınırını aşarken hastalığa yakalanan kişiler de virüsün belirtilerini ve iyileşme sürecini merak ediyor. Hastalıkta kişileri en çok rahatsız eden etki, nefes darlığı ve bunun getirmiş olduğu öksürük olarak bilinirken doktorlar, ağır vaka olmadığı sürece ilaç kullanımı dahilinde hastalığın 7 ile 14 gün arasında etkisini kaybedeceğini belirtiyor. Peki Koronavirüs öksürük ne zaman geçer? | Koronada öksürük kaç gün sürer? İşte cevaplar...

KORONAVİRÜS ÖKSÜRÜK NE ZAMAN GEÇER?

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkma yeri olarak dünyaya nam salan Çin'in Vuhan kentinde, hastalığın etkilerinin gün gün araştırıldığı çalışmalar yapıldı. Wuhan Pulmonary Hastanesi ve Jinyintan Hastanesi’nde yürütülen bu çalışmalar kapsamında, yetişkin vakalarının incelendiği ilk aşamada, Kovid-19’un erken belirtilerinden biri olan yüksek ateşin 12 gün boyunca devam ettiği belirlendi.

Öksürüğün ise daha uzun sürebileceğini belirten uzmanlar, incelenen 191 hastanın yüzde 45’lik kısmının (yaklaşık 86 kişi)12 gün sonra taburcu olduğu fakat öksürmeye devam ettiğini ifade etti. Nefes darlığı sorununun da 13 gün sonra sona erdiği, ancak hayatını kaybedenlerde ölüm anına kadar bu sorunun devam ettiği ortaya kondu. Hastalığın başlamasından itibaren ortalama taburcu olma süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18, 5 gün olduğu belirlendi.

Diğer taraftan, Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi’nde 138 hastanın incelendiği çalışmada ise araştırmacılar ilk semptomlardan solunum zorluğu belirtilerine kadar geçen ortalama sürenin beş gün olduğunu ortaya koydular. Bunu yedi gün sonra hastaneye yatış ve sekiz gün ise solunum cihazı gerektiren nefes darlığı izliyor. Ancak, uzmanlar hastalarının büyük bir çoğunda, ilk 7 günde semptomlarının çoğunun kaybolduğunu ve iyileştiğini söyledi.

KORONADA ÖKSÜRÜK KAÇ GÜN SÜRER?

Yapılan araştırmalar kapsamında, hastalığın günlük seyri şöyle:

İLK GÜN hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.

BEŞİNCİ GÜN enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.

YEDİNCİ GÜN bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor. Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.

SEKİZİNCİ GÜN korona virüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.

ONUNCU GÜN solunum problemleri kötüleşen hastaların 10. günde yoğun bakım ünitesine girmesi gerekir.

ON İKİNCİ GÜN Wuhan’da yapılan ilk araştırmaya göre, hastalardaki ateş bu noktada sona eriyor. Hastalıktan kurtulanlarda, semptomlar yaklaşık 13 günün ardından yok oluyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303, aktif hasta sayısı 83 bin 710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.