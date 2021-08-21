Koronavirüs salgınında tedirgin eden gelişme! Genç yaş grubunda ölümler var

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayılarının yanı sıra can kaybı günden güne artmaya devam ederken aşı olmayan kişiler büyük pişmanlık yaşıyor. Bu konuda hakkında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali İrfan Baran değerlendirmelerde bulundu. Baran, hastanelerinin Kovid-19 yoğun bakımında ve servislerinde aşısız gençlerin sayısının arttığını dile getirdi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise aşılama oranında artış yakaladıklarını dile getirirken salgın nedeniyle hastanede tedavi gören hastalar hakkında bilgi verdi.

"KAYBETTİĞİMİZ GENÇ HASTALARIMIZ OLUYOR"

Dr. Ümit Haluk İliklerden, son zamanlarda aşı olmayan gençlerin hastaneye yatışlarının arttığını gördüklerini belirterek," Aşı, tüm yaş gruplarına önerilmektedir. Özellikle gençlerde aşılanma oranı artarsa hastaneye yatışlar ve sağlık çalışanlarının yükü azalacak, evde tedavi mümkün olacaktır. Van gibi genç nüfusun çok fazla olduğu bir bölgede aşı oranının artırılmasında gençlere büyük görev düşüyor. Kovid-19'u ağır geçiren, aynı zamanda kaybettiğimiz genç hastalarımız oluyor. Kimse yaşına, ek hastalığının olmamasına güvenmesin. Kovid-19 pandemisinde virüsün akciğer tutulumundan sonra solunum ve organ yetmezliğine yol açarak genç hastalarda ölüme neden olduğunu sık sık görüyoruz. Bu anlamda gençlerin aşılanmasının çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDA GENÇ HASTALARIMIZ VAR"

Van'da aşılama oranının ülke geneline göre düşük olduğunu, henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını ifade eden Baran, gençlerde aşılama oranlarının çok düşük olduğunu ifade ederek," Serviste yatanların ortalama yaşları 30-40 civarında. Şu an yoğun bakımda genç hastalarımız var. Gençlerin yoğun bakıma gidişi nispeten daha az ama şu an serviste 22, 27, 30 yaşlarında hastalığı ağır geçirenler var. Aşı olmadıkları için büyük pişmanlık yaşıyorlar." dedi.

"AŞI PİŞMANLIĞINI FAZLASIYLA DUYUYORLAR"

"Genç yaş grubunda ölümler var." diyen Baran şunları kaydetti:

" Kötüleşip yoğun bakıma gittiğinde 'Keşke aşı olsaydım' diyen hastalar vardı. Pişmanlığı fazlasıyla duyuyorlar. Herkesin mutlaka en yakın zamanda aşısını olması gerekiyor. Aşının koruyuculuğunu görüyoruz. Sağlık çalışanlarında eskisi kadar ölümleri görmüyoruz artık. Bunda aşının çok büyük etkisi var."

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Ağustos saat 23.25 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 45 milyon 684 bin 436, ikinci doz aşı sayısı 34 milyon 846 bin 211 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 88 milyon 69 bin 823'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.