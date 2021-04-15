Koronavirüs şampiyonluktan etti: 12 vaka! Fenerbahçe Opet, Vakıfbank maçına çıkmayacak

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımını yapılan PCR testleri sonucunda 8 sporcu ve teknik ekipten 4 kişi olmak üzere toplam 12 kişinin testinin pozitif çıktığı ve tedavi süreçlerinin devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:



"Bu süreçte Sultanlar Ligi play-off serisinde 13 Nisan 2021 Salı günü Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Vakıfbank arasında oynanan ikinci maçına toplamda 5 sporcumuzdan eksik çıkmış, tedbir amaçlı yapılan testlerin sonucunda ise bugün itibarıyla bu rakam sporcu ve teknik ekibimizin de katılımlarıyla toplamda 12’ye ulaşmıştır."

YETERLİ SAYIDA SPORCU OLMADIĞI İÇİN MAÇA ÇIKAMAYACAKLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararı hatırlatılarak, "16 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak play-off serisi 3.maçında oynayabilecek yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için Yönetim Kurulumuzun kararıyla takımımızın maça çıkamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İNSAN SAĞLIĞI ŞAMPİYONLUKLARDAN ÖNEMLİDİR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar; tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın sürecinde, sezon boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen son ana dek mücadeleden vazgeçmeyen Takımımız adına, Türkiye Kupası’nda ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı final haftasındaki kritik süreçte başlayıp son olarak Play-off serisi döneminde artan covid vakaları dolayısıyla kaçınılmaz olmuştur.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha “İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!” diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."