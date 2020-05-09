Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, koronavirüs salgınının sivrisinek aracılığıyla bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu..

Ateş Kara, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye sıçrayan ve 278 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgını için sıkça sorulan "Sivrisinekten bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'nın paylaşımı: