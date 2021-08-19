Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: "Şu an üzüntümün tarifi yok"

Geçtiğimiz hafta Behzat Uygur meslektaşı Emine Ün'ün koronavirüse yakalandığını duyurmuş ardından güzel oyuncu da hesabından paylaşım yaparak kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Emine Ün, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtirken annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

"ANNECİĞİM YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI"

Hastalık paylaşmayı hiç sevmediğini mümkün olduğunca kendi içinde yaşadığını ancak bu sefer öyle olmadığını söyleyen Emine Ün, "Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…" açıklamasında bulundu.

Uzunca yazılacak bir şeyin olmadığını belirten Ün, "Şu an üzüntümün tarifi yok…Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağ olun." diyerek annesine ve tüm hastalara şifa diledi.

