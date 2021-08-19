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  3. Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: "Şu an üzüntümün tarifi yok"

Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: "Şu an üzüntümün tarifi yok"

Geçtiğimiz hafta annesiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi açıkladı.

Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: "Şu an üzüntümün tarifi yok"

Geçtiğimiz hafta Behzat Uygur meslektaşı Emine Ün'ün koronavirüse yakalandığını duyurmuş ardından güzel oyuncu da hesabından paylaşım yaparak kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 

Emine Ün, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtirken annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. 

Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: Şu an üzüntümün tarifi yok

"ANNECİĞİM  YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI"

Hastalık paylaşmayı hiç sevmediğini mümkün olduğunca kendi içinde yaşadığını ancak bu sefer öyle olmadığını söyleyen Emine Ün, "Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: Şu an üzüntümün tarifi yok

Uzunca yazılacak bir şeyin olmadığını belirten Ün, "Şu an üzüntümün tarifi yok…Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağ olun." diyerek annesine ve tüm hastalara şifa diledi.
Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: Şu an üzüntümün tarifi yok

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