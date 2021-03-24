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  3. Koronavirüs tedavisi gören Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi gören Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ten kötü haber

İstanbul'da özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs sebebiyle bugün yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tedavisi gören Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ten kötü haber

İstanbul'da özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs sebebiyle bugün yaşamını yitirdi.

Göktürk için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Göktürk, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi.

DR MEHMET KADİR GÖKTÜRK KİMDİR?

Mehmet Kadir Göktürk, özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışıyordu.

Mehmet Kadir Göktürk hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklyabilirsiniz...

Dr Mehmet Kadir Göktürk kimdir? | Öldü mü? | Neden öldü?Dr Mehmet Kadir Göktürk kimdir? | Öldü mü? | Neden öldü?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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