Koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

Koronavirüs tedaviasi devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs tedavisine artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak, tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın."

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'SÜLEYMAN SOYLU' PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Süleyman Soylu'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

