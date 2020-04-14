Koronavirüs tedavisindeki etkisi araştırılıyordu! Denekler hayatını kaybetti

Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsü'nde çalışan bilim adamlarının yürüttüğü klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından öldü.

HASTALAR ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN DENEME DÜŞÜK DÜZDE SÜRDÜRÜLECEK

Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.

"Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Kovid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.

İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.