Koronavirüs tedbiri olarak 'sosyal mesafe bilekliği' tasarladılar!

Bir grup Ford çalışanının yürüttüğü proje kapsamında sosyal mesafe bilekliği tasarlandı.

Bloomberg’in haberine göre Ford’un Michigan’da yer alan Plymouth fabrikasında bir grup gönüllü çalışan akıllı saate benzer bileklikle insanların sosyal mesafeye uymasını sağlayan sistem üzerine çalışıyorlar. Bu bilekliklere tanımlanan mesafe ise 1.8 metre olarak belirtilmiş.

TİTREŞİMLE UYARIYOR

Sosyal mesafe uyarısında bulunan bileklikler sayesinde çalışanlar arasındaki mesafe belirtilen ölçünün altına inerse titreşimle bileklik kullanıcısını uyaracak. Bilekliklerin corona virüsünün yayılmasını büyük ölçüde engelleyebileceği söyleniyor.

Ford’un üzerinde çalıştığı sosyal mesafe bilekliği (KAYNAK : Radiant RFID)

Son günlerde özellikle otomobil üreticileri belirli kurallara uyarak fabrikalarındaki faaliyetlerini tekrar hayata geçirmek istiyor. Markaların konuştuğu ve üretime başlanması halinde uyulması gereken kurallardan en önemlileri ise sosyal mesafe… Bu bileklik sayesinde özellikle fabrika gibi ortamlarda çalışan kişilerinde korunabilmesi hedefleniyor.

Ford’un marka sözcüsü Kelli Felker, “Ford ve Ulusal Otomotiv Çalışanları (UAW), halkımız işteyken onları güvenli bir biçimde tutmanın farklı yollarını belirlemek üzere çalışıyor.” dedi.

Ford, Samsung markasının akıllı saatleri üzerinde Radiant RFID firmasıyla çalışarak belirli değişiklikler yapıyor. Saat bluetooth bağlantı özelliği sayesinde etrafındaki kişilerin sayısını ve yakınlığını belirleyebiliyor. Saatler birine yaklaştığınızda hem titreşim hem de ekranda çıkan renkle kişiyi uyarıyor.