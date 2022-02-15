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  3. Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Bakan Hulusi Akar salgını atlattı, görevine döndü

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Bakan Hulusi Akar salgını atlattı, görevine döndü

Koronavirüs testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptırdığı testlerin negatife döndüğünü ifade ederek," Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Bakan Hulusi Akar salgını atlattı, görevine döndü

6 Şubat'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salgını atlattığını açıkladı. Bakan Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz.

Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."

 

 

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Bakan Hulusi Akar salgını atlattı, görevine döndü

{TITLE_STRIP}Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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