Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Bakan Hulusi Akar salgını atlattı, görevine döndü

6 Şubat'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salgını atlattığını açıkladı. Bakan Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz.

Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR:

"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2022

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