Koronavirüs uyarısı! Ankara Valisi Vasip Şahin paylaştı
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ankara'da koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.
Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"ZOR OLANI YAPIP GERİ DÖNMEYELİM"
Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaşımı şöyle:
"Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.
Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim.
Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik"
Değerli Ankaralılar,— Vasip Şahin (@vasipsahin) June 15, 2020
Ülkemizde olduğu gibi Şehrimizde de Covit-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.
Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim.
Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim
Bizden uymamız beklenen;
MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK
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