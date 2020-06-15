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  3. Koronavirüs uyarısı! Ankara Valisi Vasip Şahin paylaştı

Koronavirüs uyarısı! Ankara Valisi Vasip Şahin paylaştı

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ankara'da koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

Koronavirüs uyarısı! Ankara Valisi Vasip Şahin paylaştı

Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ZOR OLANI YAPIP GERİ DÖNMEYELİM"

Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaşımı şöyle:

"Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.

Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim.

Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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