Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiFOX Ana Haber canlı yayın izle bugünKadir Şeker'in cezasına Şevval Sam'dan tepki geldi!Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kaç yaşında, Rasim Yüksel kimdir? Korona mı oldu?Gaziantep CHP’de bıçaklı yumruklu kavga!Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteğiSahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklamaReyting sonuçları 14 Ekim Çarşamba- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Koronavirüs yakalanan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel İstanbul Cerrahpaşa sevk edildi!

Koronavirüs yakalanan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel İstanbul Cerrahpaşa sevk edildi!

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edildi.

Koronavirüs yakalanan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel İstanbul Cerrahpaşa sevk edildi!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, İstanbul'a sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edildi.

Ergene Belediye Başkanı Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tedavisinin İstanbul Cerrahpaşa hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel için" denildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT