Koronavirüs yüzünden sosyal medya yavaşlıyor!

Koronavirüs sebebiyle internet hızında da düşüş yaşanıyor.

Böylelikle birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın düşmeye başlandığı saptandı. Amazon ise bu süreçte yüzde 79 hız düşüşü yaşayarak erişimi en çok düşen site oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, bu yıl internet hakkında çıkan haber sayısı 46 bin 159 olarak belirlendi. Sadece internet hızı olarak bakıldığında 907 basın yansıması olduğu görüldü.

% 79'A VARAN DÜŞÜŞLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün haber çıkışları ise yoğun bir şekilde artarak devam ettiği kaydedildi.

Ajans Press’in, tech4i2 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, koronavirüsün internet hızına olan etkisi açıklandı. Araştırma bazı Avrupa ülkelerini baz alırken birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın düşmeye başlandığı saptandı.

Böylelikle Amazon yüzde 79 hız düşüşü yaşarak erişim hızı en çok düşen site olurken, Facebook yüzde 58, twitter yüzde 43, Microsoft ve Youtube ise yüzde 29 düşüş yaşayan uygulamalar oldu. Bu süreçte internet hızının en çok düştüğü ülke ise Almanya olurken, yüzde 29,7 gibi bir hız düşüşünün olduğu saptandı. Türkiye ise araştırma içerisinde yer alan ülkelerden olmadı.