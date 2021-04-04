"Koronavirüse D vitamini desteği ile önlem alın!"

İnsan vücudunun sentezleyebildiği tek vitamin olan D vitamini, sağlık açısından büyük öneme sahip. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen D vitamininin aynı zamanda koronavirüsten korunmada da önemli bir role sahip olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaptığı açıklamada D vitamininin koronavirüs üzerindeki etkilerine değindi.

"GÜNDE 20 DAKİKA GÜNEŞ BANYOSU ŞART"

D vitaminin insan vücudu için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Cihangir Akgün, koronavirüsten korunmada da önemli bir role sahip olduğunu kaydetti. Günde 20 dakika güneşe çıkarak vücudun günlük D vitamini ihtiyacının karşılanacağını belirten Prof. Dr. Akgün, kemik sağlığına da iyi geldiğini açıkladı. Uzman isim sözlerinin devamında sakatatlar, süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri ve yumurta gibi ürünlerin D vitamini açısından zengin olduğunu söyleyerek, sağlıklı beslenmeye dikkat çekti.

"EKSİKLİĞİ BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

D vitamininin insan sağlığına faydalarına değinen Prof. Dr. Akgün, bebeklik döneminde yeterli düzeyde alındığı takdirde Tip 1 diyabet gelişme riskinin azaldığına vurgu yaptı. Ayrıca bu vitamin bakımından eksiklik olan çocuklarda veremden orta kulak iltihabına, üst solunum yolu enfeksiyonundan zatürreye kadar artmış riskler ile karşı karşıya kalınabiliyor.

"KORUYUCU KREMLERE DİKKAT"

Prof. Dr. Akgün, sözlerinin devamında "D vitamini yüzde 90-95’i güneş ışınlarının etkisi ile deride yapılır. Ultraviyole ışınlarının insan vücudunda D vitamini üretimini sağlaması için gerekli olan açıya ‘zenith’ açısı denir ve bu ülkemizin coğrafik konumu nedeniyle nisan ayından kasım ayına kadar mümkün olmaktadır." ifadelerinde bulundu. Koruyucu kremlerin etkilerine de değinen Prof. Dr. Akgün, faktör düzeyi 15 veya üzerindeki koruyucu kremlerin D vitamini sentezini engellediğini belirtti. Bunun nedeni ise güneş ışınlarının deriye işlemesine engel olması. Oysa D vitamini üretiminin aktif olması için güneş ışığına ihtiyaç duyulmaktadır.

"BAĞIRSAK KANSERİNİN DÜŞMANI"

D vitamininin bağırsak kanserine karşı da koruyucu etkisi olduğunu ifade eden Akgün, vitamini yeterli düzeyde alan insanların kanser sıklığının yüzde 17 oranında azaldığını aktardı. Özellikle bağırsak kanserinde yüzde 70 oranında koruma sağladığını belirten Akgün, yeterli düzeyde alındığında hipertansiyon ve kalp damar hastalığından koruduğunu ifade etti.