Koronavirüse etkisi kanıtlanan tek ilacın stokları tükeniyor!

Amerikan Gıda ve İlaç idaresi (FDA) tarafından acil kullanımı onaylanan ve ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından üretilen ilacın stokları tükeniyor. Covid-19 hastalarının üzerinde etkili olan tek ilaç olarak bilinen remdevisir ilacının stokları güncellenebilecek mi?

Yeni tip corona virüs(Covid-19) nedeniyle dünya genelinde ölümler 409 bini aşarken, dünya genelinde bilim insanları ve araştırmacılar pandemiyi durduracak bir ilaç ya da aşı geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Ancak, şu anda kadar Covid-19 etkisi kanıtlanan tek bir ilaç var; o da ABD’li Gilead Sciences’ın Ebola’ya karşı geliştirdiği remdevisir ilacı.

FDA TARAFINDAN ACİL KULLANIMI ONAYLANMIŞTI



Yapılan çalışmalarda söz konusu ilacın, Covid-19 hastalarını oksijen desteğine ihtiyaç duyulmaksızın iki hafta içinde taburcu edilmesine yardımcı olduğu gösterilmişti. Bu kapsamda ise, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) remdevisirin hastaneden yatan Covid-19 hastalarında acil kullanımı onaylanmıştı.

BU AYIN SONUNDA SEVKİYATI YAPILMAYACAK İDDİASI

Ancak, CNN’de yer alan haberde ABD hükümetinin 29 Haziran haftasında ilacın son sevkiyatını gerçekleştireceği ve bu ayın sonunda stokların tükeneceği ifade edildi.

HÜKÜMET YETKİLİSİ: HABER BEKLİYORUZ



ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'nda sekreter yardımcısı Dr. Robert Kadlec, 'Şu anda Gilead'den, Haziran'dan Temmuz'a kadar ilacın beklenen teslimat süresinin ne olduğunu açıklamasını bekliyoruz. Şu anda onlarla pazarlık etmiyoruz, ancak ilaçların üretim kapasitesi ile ilgili bilgi almayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Gilead Sciences tarafında şu anda üretimin artırılması için çalışıldığı bildirildi. Ancak ilacın ne kadarının yaz boyunca gönderileceği belli değil.

FİYATI 4 BİN 500 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Gilead, şimdiye kadar tüm ilaç tedariğini bağışladı, ancak yeni sevkiyatın bir fiyat etiketi ile geleceğinden endişe ediliyor.. Bir araştırma grubu, Gilead'ın bir seanslık tedavı için ilacın maliyetine bağlı olarak 4 bin 500 dolara kadar ücret talep edebileceğini iddia etti.

REMDEVİSİR HAKKINDA

Remdesivir, Gilead Sciences tarafından 2014 yılında Batı Afrika'da ortaya çıkan ölümcül ateş olan Ebola'yı tedavi etmek için geliştirildi. İlaç, corona virüs ve Ebola gibi virüslerin çoğalmasını durdurmaya yardımcı oluyor. İlacın bunu nasıl başardığı tam olarak açık değil, ancak RNA olarak bilinen virüsün genetik materyalinin kendisini kopyalamasını engellediği biliniyor.



Corona virüs hastalarına remdesivir, beş gün veya 10 gün boyunca damar yolu enjeksiyonu ile uygulanıyor.