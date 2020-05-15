Koronavirüse ilişkin umut veren sözler: Güç kaybediyor

Türkiye'de 4007 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin umut veren bir gelişme yaşandı.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Recep Demirhan, yaptığı açıklamada koronavirüsün öldürücülüğünde bir azalma olduğunu belirtti.

"KORONAVİRÜS GÜÇ KAYBEDEREK MUTASYONA UĞRUYOR"

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, "Bu tamamen bir gözlem; virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor. Bunu söylerken imtina ederek söylüyorum. Rehavete kapılmayalım. Şok tablosunda yüksek ateşli hastalar görüyorduk. Şimdi daha hafif klinik tabloyla seyreden hastaları görüyoruz. Bu durum, virüsün mutasyona uğradığını, ölümcüllüğünde bir azalma olduğunu düşündürüyor. Tabi bunun klinik çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

"İYİLEŞEN HASTALARIMIZ ÇOĞUNLUKTA"

Kovid-19 yoğun bakımında görev yapan bir doktor ise "İlk başlangıca göre biraz daha sakin gidiyor.Tedavi ederek sağlığına kavuşturduğumuz hastalarımız çoğunlukta." açıklamasında bulundu.