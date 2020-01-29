Koronavirüse ilişkin yeni gelişme! Genomu Pekin’den Moskova’ya gönderildi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan yayıldığı düşünülüp dünyada korku ve paniğe yol açan Koronavirüse karşı Rus ve Çinli uzmanlar aşı geliştirme çalışmalarına başladı.

Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun web sitesinden konuye ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı"

Açıklamada, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtildi.

Öte yandan Rusya’da şu ana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası bildirilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronavirüs 15 ülkede görüldü