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  3. Koronavirüse karşı turşu tavsiyesi: En etkili savunma ürünü

Koronavirüse karşı turşu tavsiyesi: En etkili savunma ürünü

1938'den bu yana faaliyet gösteren turşucu Cenk Toydemir, koronavirüsle mücadele kapsamında ilginç bir iddia ortaya attı. Toydemir, 40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşuların grip ve korona virüsle mücadeleye bağışıklığı güçlendirerek destek olacağını söyledi.

Koronavirüse karşı turşu tavsiyesi: En etkili savunma ürünü

'Neşeli Günler" filminde Adile Naşit ve Münir Özkul'un tartışmalarıyla dikkati çeken turşu korona virüsle mücadele döneminde de öne çıkıyor. Beyoğlu'nda 1938 yılından bu güne kadar faaliyet gösteren asırlık turşucu Cenk Toydemir, 40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşuların grip ve korona virüsle mücadeleye bağışıklığı güçlendirerek destek olacağını söyledi.

Koronavirüse karşı turşu tavsiyesi: En etkili savunma ürünü

TURŞUCULUKTA 3. KUŞAK

Kış aylarında bolca tüketilen turşu yaklaşan sonbahar öncesi yine gözde ürünlerden birisi olmaya başladı. 1938 yılında Vahdettin Çelikler tarafından Beyoğlu Cihangir'de açılan asırlık turşucu dükkanı insanların uğrak yeri oldu. 3. kuşak olarak asırlık turşucu dükkanını işleten Cenk Toydemir ve Serkan Akın, 40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşuların öncelikle grip ve korona virüsle mücadeleye destek olacağını söyledi.

Koronavirüse karşı turşu tavsiyesi: En etkili savunma ürünü

"BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIR"

40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşunun grip ve dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün olduğunu belirten Cenk Toydemir, "Doğal sebze ve meyvelerden yapılan turşularımız ister limonla ister sirkeyle yapılsın, kış sofralarımızın vazgeçilmezidir. Özellikle "Neşeli Günler" filminde Adile Naşit ve Münir Özkul'un tartışmalarıyla dikkati çeken turşu özellikle grip ve insan vücudunun bağışıklığını arttıran ilaç gibidir. Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Vücudun duyduğu çoğu minerali içinde barındırması, kan şekerini dengelemesi, alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarına iyi geliyor. Ürünlerin çoğu Bursa'da organik ürünlerden üretiliyor. Turşunun faydaları içerisinde bulunan meyve ve sebzelerden gelmektedir. Lahana, salatalık, kornişon, acı biber, patlıcan, kabak, domates, biberiye, pancar, nohut, yeşil fasulye, kuru fasulye gibi turşular birçok çeşit vitamin ve minerali bünyesinde barındırır. Bu turşuların tüketilmesi özellikle kış dönemlerindeki kısıtlı beslenme için oldukça önemlidir" diye konuştu.

Koronavirüse karşı turşu tavsiyesi: En etkili savunma ürünü

"KORONAVİRÜSE KARŞI EN ETKİLİ SAVUNMA ÜRÜNÜ"

Turşunun faydalarını anlatan Toydemir, "Özellikle sonbahar ve kış aylarında karşılaşılan üşütme ve soğuk algınlığının ortaya çıkmaması için bedene direnç sağlar. Bedenin savunma sistemine güç katar. Kandaki şeker oranının dengelenmesine yardımcı olur. Kasların fazla yorulması sonucu oluşan ağrıları hafifletir. İçerisinde bulunan antioksidanlarla kanser oluşumuna karşı savaşır. Metabolizmayı hareketlendirir daha hızlı çalışmasını sağlayarak kilo verdirip zayıflatır. Kabızlığın hafifletilmesinde önemli katkıda bulunur. Kalp damar sisteminin daha verimli ve sağlıklı çalışmasına yardım eder, antibiyotik görevi görür. Grip gibi hastalıklarla mücadelede vücuda önemli derecede güç sağlar. Kansere karşı önleyici etkiler gösterir. Sindirimin daha iyi çalışmasını sağlar. Kolesterol oranın azaltılmasında yardımcı rol oynar. Tüm bu faydaları ile birlikte son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan korona virüs illetine karşı vücut direncini arttıran turşular da ilaç gibidir. Korona virüse karşı en etkili savunma ürünüdür" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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