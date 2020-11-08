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  3. Koronavirüse yakalanan adam köprüden atlayarak intihar etti

Koronavirüse yakalanan adam köprüden atlayarak intihar etti

İzmir'de koronavirüse yakalanan ve bir süredir evde, karantina altında olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Volkan K., otoyol köprüsünden atlayarak intihar etti. O sırada yoldan geçen bir minibüsün altında kalan adam, hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan adam köprüden atlayarak intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda, trafik evrak takipçiliği yapan Volkan K., dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın karayolu üzerinde ve 5 metre yüksekliğindeki Özbey Otoyol Köprüsü'nden yola atladı.

Bu sırada yoldan geçen bir yolcu otobüsün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Volkan K.'nin bir süre önce anne ve babasıyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkınca karantinaya alındığı, ancak karantina sürecini ihlal edip evden çıkarak intihar ettiği belirtildi.

Volkan K.'nin intihar sebebi henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Berna Akkaya
Editör


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