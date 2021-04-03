Koronavirüse yakalanan Erdal Yetimova, ambulans uçakla Londra'dan İstanbul'a getirildi

Edinilen bilgilere göre Londra'da yaşayan Erdal Yetimova koronavirüs salgına yakalanması üzerine hastaneye başvurdu, ancak hastalığın ağır seyretmediği belirtilerek evinde tedavi edeceği belirtildi.

EVDE DURUMU AĞIRLAŞTI

Ancak evde durumu ağırlaşan ve tekrar hastaneye kaldırılan Yetimova, solunum cihazına bağlanan ve kan kusmaya başladı. Yetimov’un durumu üzerine ailesi AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçtiği öğrenildi.

LONDRA'DAN UÇAKLA GETİRİLDİ

Akabinde ise Yetimova, Londra’dan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde getirilerek tedavi altına alındı.